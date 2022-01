Kultuuriasutuste elektri- ja küttearved. Kunstimuuseumil on puudu 200 000 eurot, teatrid saavad veel hakkama

Elektri- ja küttearvete võrdlemisest on saanud uus rahvussport, aga mõistagi ei küüni ühegi eraisiku kulud ligilähedalegi suuremate (kultuuri)keskuste summadele. Arved, mis panevad asutuste juhte ahastama, on nagu eraisikutelgi ligi kolmekordistunud ja kasvanud eelkõige eelmise aasta novembrist alates. Kodus võib ehk kannatusi trotsides peeruvalgele üle minna, kuid näitusesaali ju keset külastusaega pimedaks teha ei saa – kui tegu pole just hämaras vaadatava väljapanekuga. Samuti ei saa valgust välja keerata loomaaias või pimendada teatrilava.

Eesti Päevaleht uuris, kui palju suurenesid asutuste elektrikulud kolme kuu lõikes: detsember 2020, november 2021 ja detsember 2021. Samuti küsisime, kas kavatsetakse minna üle fikseeritud elektripaketile ja kui kaua saadakse veel hakkama riigi abita.