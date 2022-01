JUHTKIRI | Liiga vähe, liiga hilja, liiga keeruliselt

Peaminister Kaja Kallase senist lahendust energiakulude tõusu hüvitamiseks võiks iseloomustada järgmiselt: liiga vähe, liiga hilja, liiga keeruliselt. See vallandas poliitikute võidujooksu, kes pakub suuremat või laiema katvusega hüvitist. Nüüd teeb Kallas sama vea ettevõttete ja asutuste palvetele vastates, kuigi on selge, et osa neist on tõepoolest elektri- ja küttearvetega hädas – kusjuures omal süül.