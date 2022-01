Rootsi vastab Venemaa tegevusele sõjalise valmisoleku suurendamisega

Rootsi teatas reedel sõjalise valmisoleku suurendamisest Gotlandi saarel, kus kaitsevägi patrullib nüüdsest Visby sadamas ja teistes sadamates, lennujaamas ja sõjaväeobjektide lähistel, vahendab Rootsi riiklik telekanal SVT. „Me oleme seal, kus meid enim vajatakse,” kommenteeris otsust Rootsi kaitseväe pressisekretär Therese Fagerstedt. Ent Rootsi relvajõudude ühisoperatsioonide juhi Michael Claessoni sõnul pole valmisolekut suurendatud mitte ainult Gotlandil, vaid mitmel pool riigis, vahendab Dagens Nyheter. Rootsi kaitseministri Peter Hultqvisti sõnul on Gotland väga oluline sihtmärk, sest ka Venemaa Kaliningradi oblastist asub saar ainult veidi üle 300 kilomeetri kaugusel. „Kelle kontrolli all on Gotland, sellel on tugev mõju Läänemerel,” selgitas ta.

