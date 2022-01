Ekspresident Petro Porošenko naasis äreval ajal Ukrainasse

Eile Varssavis peetud pressikonverentsil teatas alates detsembrist Ukrainast ära olnud endine president Petro Porošenko, et naaseb esmaspäeval oma kohtuprotsessiks Ukrainasse, vahendab Euronews. Riigireetmises süüdistatav endine president rõhutas, et ei soovi praeguse presidendi Volodõmõr Zelenskõiga võidelda ning et enda vahistamist ta ei pelga, ent praeguse juhtkonna tegevus on tema arvates väga vastutustundetu.

Milles eelmist presidenti süüdistatakse? Kui pikaks ajaks vanglasse minek võib teda oodata?