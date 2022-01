PÄEVA TEEMA | Taave Vahermägi: riigi heldus või kaval valimistrikk? Rootsis kompenseerib valitsus elektriarveid tuhandetes kroonides

Omavlaitsuste tasandil kehtib Rootsis printsiip, et kui omad likviidset vara, siis enne, kui vallalt mingit toetust saad, pead varast loobuma. Teisisõnu, kõigepealt ammendatakse inimese enda rahalised võimalused ja alles siis ulatab omavalitsus abikäe. Näiteks kui oled majaomanik, aga jääd hätta, siis vald ütleb, et vaatame esmalt, mida maja müügist saad ja alles siis, kui saadud rahast ei piisa, vaatame, mida teha saame. Võimalik, et midagi sarnast hakkab kehtima omavalitsuste poolt elektrihinna kompenseerimsiel.