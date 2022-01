INTERVJUU | Ahastuses Fidži saare elanik: maailmamere tõus sunnib meid peagi oma kodust lahkuma. Kui isegi see ei veena teid, siis mina ei tea…

28-aastane Salote on koos perekonnaga sunnitud lahkuma oma kodust Lautoka linnas Viti Levu saarel, et leida turvalisem elupaik. Sama saatus ähvardab miljoneid inimesi mitte ainult Vaikse ookeani lõunaosas, vaid kõigil rannikualadel terves maailmas. Saareriigid nagu Fidži on ühed esimestest, mis pihta saavad.

„Kuidas ma peaksin enda unistusi ja plaane ellu viima, kui pean muretsema, kus ma üldse elada saan?” küsib Salote, viidates lääneriikide suutmatusele kliimasoojenemist tõsiselt võtta. Ta räägib intervjuus, kuidas tema perekond kliimamuutustega kohaneda üritab.