ARVUSTUS| Raamat, mida on ajuti lausa õudne lugeda. Lihtsaid vastuseid selles pole

Raamat on aus oma teema ehk vanglaühiskonnaasjus, aga ka „tavamaailma” ning autori enda suhtes. Just viimane annab raamatule erilise eheduse. Kohe päris kindlasti pole tegemist „haleda looga armsale ristirahvale”, ajuti on seda lausa õudne lugeda. Samal ajal on suudetud vältida sedalaadi raamatutega tihti kaasnevat naturalismi, mis kipub kõike muud enda alla matma. Vahest seetõttu, et siin on jutustaja-kirjutaja alati kohal, isegi kui tema hoiak on täiesti kiretu. Sest täiesti kiretu on ka maailm, mida ta kirjeldab. Inimesi tapetakse, pekstakse ja piinatakse, vägistatakse, taotakse haamriga nende kolpasid sisse, põletatakse, lõigatakse maha näpuotsi ja palju muud. Ning ikka kiretult ja emotsioonideta. Sest nii lihtsalt peab.