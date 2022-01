Tänane peaministri poliitiline avaldus riigikogus energiakriisi teemal oli kahjuks täpselt nii lahja, nagu oodata võis. Suurema osa ajast rääkis Kaja Kallas sellest, kuidas edendada tuuleenergiat ja õppida kokku hoidma. Kuigi ta kinnitas, et on valmis kaaluma kõiki lahendusi, tuli debati käigus siiski välja, et nii see sugugi ei ole