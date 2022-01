Valitsusliidu üksmeel. Megasuuri elektriarveid riik kinni maksma ei hakka

Valitsus peab kohe lahendused pakkuma. Selline oli riigikogu keskfraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnum parlamendi kõnepuldis pärast peaminister Kaja Kallase eilset poliitilist avaldust elektrituru olukorra kohta.

Karilaid viitab peaministri kõnes esile toodud vajadusele keskenduda pikaajalistele lahendustele ning nõustub, et kindlasti tulebki siin poliitikat kujundades täpsust suurendada ja tempot tõsta. Aga sellest ei piisa. Vaja on universaalseid lahendusi, mis aitaksid inimesi ja ettevõtteid kohe. „Meie huvi on üks: abipakett peab olema reaalselt tajutav, kuid tundub, et Reformierakonna andurid ja radarid siin ei tööta ja nad ei näe reaalselt hädas olevaid inimesi,” oli Karilaidi sõnum enne eile pärastlõunal alanud koalitsiooninõukogu. „Ja selle sõnumiga me läbirääkimistele läheme.”