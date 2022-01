EPLi energeetikakonverents | Mida peaksime tegema teisiti, et edaspidi hoida ära hetkel pulbitsev energeetikakriis?

„Konverents hoiab pilgu tulevikus. Kuigi tulevikust rääkides ei saa me mööda minevikust ja siis tehtud või tegemata jäänud otsustest, ei tohi me mingil juhul minevikku kinni jääda. Meie ees on keeruline ja võimalusterohke tulevik. Meil tuleb teha õiged valikud, aga neid tehes tuleb arvestada üha enamate detailidega – alates inimeste klassikalisest heaolust ja lõpetades julgeolekupoliitika või rohepöördega. Meie valikud ja otsused on põimunud ning tõenäoliselt pole olemas otsust, mis on ühemõtteliselt õige, õiglane ja kõigile rahulolu pakkuv. Aga otsustada tuleb. Selle jaoks on iga energeetikast kõnelev debatt ja konverents vajalik ning viib taas sammukese rahvusliku konsensuse suunas,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.