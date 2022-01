NÄDALA NÄGU Andrus Kivirähk | Jüri ja Kaja

Ratas ei unusta iialgi seda, kui Savisaar käskis terve Vabaduse väljaku kartulitega täita. Tulgu ja võtku igaüks, kel kõht tühi ning pilli lööb! Ja inimesed tulidki, sõid ja kiitsid. Või siis teinekord jälle: Savisaare kõrvu ulatus kuuldus, et inimestel pole piisavalt küttepuid. Polnud küsimustki, kohe aidati ja abi andes raha ei loetud. Head kuivad kasepuud ilmusid otsekui maa alt linnavalitsuse ette, riidad kõrgusid taevani. Tule ainult, orb või lesest eideke, lao kelk halge täis ja vea koorem koju, aja ahju ning ela mõnusas soojuses ja jumala rahus!

Ettevõtjatele anti alati kopsakas ümbrik, külalised Moskvast ei lahkunud iialgi tühjade kätega. Kui muud käepärast polnud, kinkis Savisaar tulises heldusetuhinas omaenese riideid, surus kohmetunud võõrale kärbinahkse kasuka kaenlasse või uhke kährikumütsi pähe. Ise kõneles naeratades: „Võta, kullake, kanna terviseks, sul on seda rohkem tarvis. Küll mina saan uue!”

Jah, oli hea inimene, siiani Ratasele eeskujuks. Ja sellepärast tahab Ratas ka samamoodi – aina head teha. Keeraks kasvõi taskud pahupidi, aga maksaks kinni eesti rahva elektriarved ja lisaks kümme eurot veel niisama, jäätise jaoks. See oleks õige, Savisaar teeks ka sedasi.

Rahakapi võtmed on aga Kaja voodis padja all ja sealt ei saa Ratas neid kuidagi kätte.

Aga näed, paraku on leivad ühes kapis Kaja Kallasega. Ja Kajat on kasvatatud sootuks teisiti: rangelt ja kokkuhoidlikult. Kallaste kodus loeti igat kopikat ja kui kümme rubla kokku saadi, siis topiti see piimapudelisse, võõbati pudel tõrvaga üle ja maeti salakohta maha – mustadeks päevadeks.