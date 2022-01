JUHTKIRI | Valitsuse tühi jutt tuuleenergeetikast

Tuuleenergeetika arendamise olulisusest on oma ametiajal tihti rääkinud nii Jüri Ratas kui ka Kaja Kallas, nende eelkäijad samuti. Andrus Ansip uhkustas juba 2010. aastal, et Eesti on Euroopas tuuleenergia vallas esirinnas. Paraku on Eesti tuuleelektrijaamade võimsus alates sellest – tuuleenergeetika oli siis veel lapsekingades – kasvanud kõigest veidi üle kahe korra, aga Soome tuuleparkide oma 14 korda. Kehv töö, Reformierakond ja Keskerakond!