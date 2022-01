Kui tõsine on praegune olukord meie regioonis? Kui defineerime regiooni kui NATO idatiiba, siis on tegemist suurima ohuga pärast külma sõja lõppu. Nagu Valge Maja teisipäeval ütles, on Venemaa nüüd valmis selleks, et Ukrainasse täiendavalt sisse tungida. USA ja Eesti ühes NATO liitlastega mõistvad seda ohtu.