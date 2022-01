Andres Mustonen: mind huvitavad väga erinevad kultuurid, aga lääne kultuur on erakordne!

Andres Mustonen räägib: „Mulle on oluline, et festivalil saaks tajuda erinevaid väärtusi ja ajalugu ning et me esitleksime ka uut kunsti, millel on selle kultuuri ja traditsiooniga järjepidevus. Sellised heliloojad on Pärt, Knaifel, Silvestrov, Gubaidulina. Hindan samuti meie uut eesti muusikat, kus on alles see sisemine harmoonia. Lääne muusika on viimastel aastakümnetel palju sidet harmoonia ja polüfoonia vahel katki lõiganud. See viib aga selleni, et see on nagu kunst, kus figuurid on pooleks lõigatud. Uus muusika, mida meie esitame, on kõik veel seoses nende aegade harmooniaga.”