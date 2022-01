JUHTKIRI | Annad Putinile sõrme, võtab terve käe

Ametisoleku esimesel aastapäeval on Bideni reiting ainult natuke parem, kui oli Trumpil samal ajal. Putin on samasugustes olukordades oma kodumaise autoriteedi taastamiseks kasutanud „väikese võiduka sõja” võtet. Biden pole Putin, kuid Ukraina küsimuses veenvam ja hirmutavam käitumine võiks USA rahvusvahelist autoriteeti tõsta küll. Iseasi kui palju suurendaks see Bideni populaarsust sisevastuoludest lõhestatud USA-s. See asjaolu hoiab tagasi Bidenit ja julgustab Putinit.

Seda, et USA on hakanud rohkem sissepoole vaatama, saaks Euroopa kompenseerida iseenda kaitsevõime ja välispoliitilise kaalu suurendamisega. Vajadusest seda teha räägiti elavalt ajal, kui Trump ähvardas Euroopa üksi jätta, ja ka nüüd, kui Venemaa esitas ultimaatumi NATO-le ja USA-le, aga mitte Euroopa Liidule, nagu see oleks tühi koht.

Praeguses olukorras on ainus lahendus Ukraina igakülgne sõjaline toetamine senisest palju suuremas mahus.

Just sellest rääkiski äsja Euroopa Parlamendis EL-i praeguse eesistujamaa Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Aga ta rääkis paraku liiga palju dialoogist Venemaaga ja Euroopa kollektiivsest julgeolekukorrast mitte Venemaa vastu, vaid koos Venemaaga. Ilus jutt, aga tegelikult on Venemaa kõigi dialoogile ärgitamise aastate vältel muutunud oma naabritele üha ohtlikumaks. Teda ei huvita dialoog.

