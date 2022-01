Mis siis, kui inimesed lihtsalt ei ostaks enam väljasuremisohus ja mere elukeskkondi rikkuvalt püütud kala?

Mis siis, kui me ei viska enam tonnide viisi toitu ära, vaid kasutame oma planeerimisoskust?

Mis siis, kui me alati aitame neid, kellel on vähem, näiteks annetades toitu, et ükski eestlane ei peaks nälgima?

Mis siis, kui me teeme selle loomulikuks, et iga valiku puhul valime selle, mis on sõbralikum meile ja sõbralikum loodusele meie ümber?