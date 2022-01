EL suursaadik Ukrainas Matti Maasikas: Kui praegu toimuks referendum, toetaks ELiga liitumist 78% ja NATOga 70% ukrainlastest

Euroopa Liidu suursaadik Kiievis Matti Maasikas kinnitab, et Ukraina kõige usaldusväärsem riigiinstitutsioon - relvajõud – on kõik stsenaariumid Venemaa agressiooni puhul läbi mänginud ja nad teavad, et koguni 50% elanikest on vajadusel valmis rindele minema.