“Konrad Mägi. Maalikunsti Müstika” on kunstikogemusena - ning nagu tõestas läinud nädalavahetusel uksest välja loogelnud saba, ka publikumagnetina – igati õnnestunud. Väljapanek koondab endasse ca. 150 teost, valdavalt maalid (mida on Mägilt säilinud u. 400), luues edukalt koondpildi tema loomingust. Näitus on osa suuremast väärindamise protsessist, mille keskmes kunstniku looming hetkel on.