Sadu tuhandeid ukrainlaseid ja venelasi, nii sõdureid kui tsiviilelanikke, ootab surm. Tõenäoline, et kümned tuhanded põgenikud hakkavad valguma Lääne-Euroopasse. Ida-Euroopa demokraatia on tegemas vähikäiku, samas on läänepoolsed Euroopa riigid korduvalt komistanud vastuseisus Venemaaga. Läänel puudub selge liider, kel oleks piisavalt julgust, kogemust ja “kastist väljas” mõtlemist, et vastata Putini strateegilisele ja läbirääkimisvõimekusele.