Kognitiivset sõda on Venemaa Lääne vastu pidanud tõusva ja langeva intensiivsusega bolševikest saadik. Saksamaa suunas on see olnud edukas suuresti, kuna mõned põhielemendid on langenud kokku teie ilmasõja järel ka lääne poolt Saksamaale suunatud nõudega pattu kahetseda.

Sellele lisandub Moskva sugestsioon, et sakslased peavad olema Venemaale tänulikud Saksamaa taasühinemise eest. Lisame siia...