INTERAKTIIVNE KAART | Kui palju NATO ja USA sõdureid praegu Poolas ja Balti riikides asub?

Peaminister Kaja Kallas andis esmaspäeval ajalehele Financial Times antud intervjuus mõista, et Eesti ootab USA suuremat kohalolu Eestis ja Baltikumis laiemalt. Seda hoolimata sellest, kas Venemaa ründab Ukrainat või mitte.

USA sõdurite kohalolu suurendamise võimalused NATO idaservas on väidetavalt arutluse all ka Ameerika Ühendriikides eneses. Väljaanne The New York Times kirjutas möödunud laupäeval, et USA president Joe Biden arutab võimalusi Ühendriikide vägede kohalolu suurendamiseks meie piirkonnas laiemalt. Kaitseväelaste kõrval tähendaks see esialgsetel andmetel ka sõjalaevade ja -lennukite saatmist.

Lisaks USA-le on viimastel päevadel ka mitmed teised alliansi liikmed teatanud täiendavate kaitsejõudude saatmisest NATO idatiivale. Näiteks saadab Taani Läänemerele fregati ja Leetu neli hävitajat F-16. Prantsusmaa on väljendanud valmisolekut saata vägesid Rumeeniasse.

Ent alliansi väed kaitsevad meie õhuruumi juba 2004. aastast ning NATO eelpaigutatud lahingugrupid saabusid regiooni alaliselt pärast Krimmi okupeerimist Venemaa poolt.

Missuguste liitlaste kaitsejõud ning millises ulatuses meie regioonis täpsemalt paiknevad?



