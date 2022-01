EPL UKRAINAS | Ukraina ekspert: Saksamaa on väljunud moraalsuse piirest

Lääneriikidest kõlab aina ärevamaid sõnumeid. USA ja veel mitu saatkonda viivad Ukrainast töötajaid välja. President Volodõmõr Zelenskõi kutsub samal ajal üles hoiduma paanikast ning soola ja tikke kokku ostmast. Millega sellist kummalist lõhet seletate?



Meil käib sõda juba kaheksandat aastat. Kui vajasime abi, kui valasime verd, kui meie suur vend surus meile tankidega peale ja tulistas Venemaa territooriumilt Gradi rakette, oli lääs kuidagi rahulik. Ei mingeid tõsiseid sanktsioone, mida praegu lubatakse. Praegune olukord kõneleb sellest, et kollektiivne lääs on viimaks ärganud ja näeb ohtu. Aga meie president räägibki rahvaga läbi kaheksa aasta prisma. Venemaale on vaja just paanikat. Kui tekib paanika, tehakse vigu. Ma pole kaugeltki seda meelt, et Ukraina valitsus ei mõista ohu tõsidust või tuleb mütsiga lööma. Raske on kogu aeg karta. Kui oleksime kaheksa aastat kartnud, siis meid kui rahvast enam ei oleks.