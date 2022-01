JUHTKIRI | Olukord on muutunud. Kiirtestitõend tagasi!

Küll aga on säilinud see reegel, et koroonaga haiglaravile satuvad lõviosas vaktsineerimata inimesed. Eilse seisuga oli raskeloomulise COVID-19 tõttu haiglas olijatest 78% vaktsineerimata ja 22% lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Teine tähelepanu vääriv jaotus on vanuseline: nädala alguse seisuga oli 68% hospitaliseerituid üle 60-aastased. Kolmas oluline fakt on see, et haiglaravi vajajate protsent nakatunutest on ligikaudu kaks korda väiksem kui sügisese laine ajal ja kolm-neli korda väiksem kui mullukevadise laine ajal. Asjaolu, et nakatumine liigub praegu tõusujoones, manitseb küll ettevaatust säilitama, kuid see ettevaatus võiks nüüd olla täpsemalt sihitud.