Matthew Crandall: Putin näitab praegu strateegia meistriklassi. Trumbid on tema, mitte Bideni käes

Joe Biden sai Ameerika Ühendriikide presidendiks lubadusega, et USA saab taas globaalseks liidriks. Kõigest aasta hiljem on Bideni välispoliitika langenud põlu alla. Ühepoolne Afganistanist tagasitõmbumine sai liitlastelt tugevat kriitikat ja põhjustas Ühendriikides šoki.

Nüüd peab Biden tegelema Vene ohuga, mis paistab olevat palju suurem kui 2014. aastal Krimmi annekteerimise ajal. Hindamaks, kuidas Biden on hakkama saanud, tuleb esiti konteksti vaadata.

Ameerika Ühendriike vaevavad Hiina mõjuvõimu pidev kasv ja riigisisesed probleemid, pandeemia ja suurenev võlakoormus. See kõik teeb Bidenist ebapopulaarse liidri ja seab kahtluse alla tema võimekuse riigijuhina. Ukraina ei kuulu USA põhihuvide sekka. Nii oli see 2014. aastal ja on praegugi. Seevastu on Ukraina olnud alati Vladimir Putini põhihuvide seas, mis selgitab ka tema riskivalmidust.

Praegu toimub Ukrainas märksa rohkem kui lihtsalt Putini ja Bideni malemäng. Peale globaalse pandeemia häirib lääne üksmeelt Saksamaa värske valitsus, kes alles peab end ametis tõestama, ja Prantsusmaa rahulolematus senise Euroopa julgeolekuarhitektuuriga. Meenutagem: kõigest paar aastat tagasi ütles Emmanuel Macron, et NATO on ajusurmas.