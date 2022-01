PÄEVA KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: ootame, et äkki laheneb koroonakaos iseenesest? Valitsus istub jälle käed rüpes

Kaja Kallas nägi tulevikku ette. Kui teda 13. jaanuaril pärast valitsuse pressikonverentsi usutlesin, rääkis ta teadusõukoja hinnangutele toetudes, et peagi näeme päevi, kus lisandub 6000 koroonanakatunut või enamgi. Tol päeval lisandus „kõigest” 2438 nakatunut. Tema jutust jäi kõlama, et ega suurpuhangut ei saagi ära hoida. „Omikron on lihtsalt niivõrd nakkav, et ta kõikidest piirangutest väga ei hooli,” tõdes peaminister.

Nüüd oleme olukorras, kus 6000 lähipäevil koidab. Ühiskonnas on juba paras kaos ning valitseb hirm ja teadmatus.