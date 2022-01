JUHTKIRI | Omikrontüvi sunnib peale uusi valikuid

Deltalaine lõpus suudeti koroonat koolides edukalt ohjeldada laialdase kiirtestimisega. Nüüd on sellega kaks häda. Esimene on see, et kiirtestid hakkavad defitsiitseks muutuma, sest varud said otsa ja uutele on suur ülemaailmne konkurents. Teine on see, et omikrontüvi levib nii hästi, et isegi pidev kiirtestimine ei pruugi aidata. Mitte ainult koolide töös, vaid ka elutähtsate teenuste osutamisega tekib raskusi, kui kokku panna praegused testimis- ja isolatsioonireeglid ning omikrontüve levikuvõime.