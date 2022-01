See, et 1920. aastate lõpu pahelist Berliini kujutaval sarjal on nii palju tuliseid fänne ja samavõrra karme kriitikuid, näitab, et millegagi on tegijad täppi pannud. Vaieldakse küll ajaloolise tõepära, süžee või karakterite usutavuse üle, aga kõik nõustuvad, et „Metropolisest” ja „Doktor Caligari kabinetist” eeskuju ammutav pildiline pool on võrratu.

„Babülon-Berliini” sarja võttepaikadesse korraldatakse lausa tuure. Viimati möödunud sügisel Berliinis käies osalesin kolmetunnisel ringkäigul. Alguspunkt oli minu jaoks naljakas: Immanuelkirche Prenzlauer Bergis, just selle tänava alguses, millel asuvas restoranis enne Berliinist ära kolimist töötasin.