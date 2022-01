KULTUURIBIIT | ERSO klarnetimängija Soo-Young Lee playlist

ERSO uue kontserdisarja "Maa laul" avakontserdiga "Kadunud metsade kaja" tõstavad Olari Elts ja ERSO muusika vahendusel fookusesse viimasel ajal nii aktuaalseks tõusnud metsateema. Esitusele tuleb Jean Sibeliuse "Metshaldjas" (“Skogsrået”), Märt-Matis Lille "Kadunud metsade kaja", Páll Ragnar Pálssoni fagotikontsert (esiettekanne) ning Béla Bartóki süit balletist "Puuprints" (Eesti esiettekanne). Fagotil esineb Martin Kuuskmann, ERSO ees seisab dirigendina Olari Elts.

Soo-Young Lee ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Richard Strauss - Vier letzte Lieder

R. Straussi muusika on väga värvi- ja dissonantsirikas, annab interpreetidele suure väljendusvabaduse ning toob välja nende kõige äärmuslikumad emotsioonid. Eriti ilmseks saab teose maagiline helivärv koos tekstiga.

Joosep Kõrvits - Murmuring (album „Ja sa näed“)

Sain Joosepiga tuttavaks ERSOs, ta on tõeliselt huvitav muusik. Tema esimese albumi sain sünnipäevakingituseks – see on uskumatult ilus muusika. Just see teos – Murmuring – aitab mul igasuguste murede ja raskuste korral rahuneda.

Gustav Mahler - IX sümfoonia

Minu jaoks väga intiimne ja vaimne teos, neljandas osas jääks justkui aeg seisma. Kontserdil seda orkestri koosseisus mängides olid mu silmad pisaraid täis – esimest ja seni viimast korda minu elus. Sellest ehk piisab selgituseks…

Johann Sebastian Bach - „Goldbergi variatsioonid“, BWV 988

Kui mul lubataks üksikule saarele kaasa võtta ainult ühe asja, siis võtaksin kindlasti selle teose (ja loodaks, et seal on kuulamisseade…). See on ikkagi minu äratuskell! Minu lemmikpianist András Schiff mängib seda oma plaadil imeliselt.

Franz Schubert - Keelpillikvartett nr 14 d-moll, D 810 (Der Tod und das Mädchen)

Imeline helikeel – haavatav ja samal ajal võitmatu. Ma tunnen, et see muusika lausa haarab mind täiesti enda sisse. Väga meeldib see teos mulle just Borodini kvarteti esituses.