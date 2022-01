JUHTKIRI | Kaja ja Jüri, teil peab tekkima keemia

Kaja Kallase valitsusel algas täna uus, teine tegevusaasta. Nagu kirjutasime eilses Eesti Päevalehes, on Kallase kui peaministri reiting pehmelt öeldes halb. Tema erakonna reiting on natuke parem – viimase Norstati küsitluse järgi on Reformierakond napilt kõige populaarsem erakond. Ent valitsust tervikuna usaldasid eestimaalased detsembri seisuga peaaegu sama palju kui aasta tagasi eelmist valitsust – 49% vs. 52%. Võrreldes eelmise veebruari „mesinädalatega” (57%) on langus siiski märkimisväärne.