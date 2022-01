JÄRGMINE PÕLVKOND | Peame hakkama ülirikkaid ja suurettevõtteid kõrgemalt maksustama

Ligikaudu pool aastat tagasi ilmus uudis, et Tesla ei võta enam bitcoine vastu, kuna nende tootmine on väga CO2-e mahukas. Veidi hiljem levis üle maailma uudis, et Tesla võtab taas bitcoine vastu. Varsti pärast seda läks Elon Musk kosmosesse omaehitatud raketiga.

Teine näide rohepesust on ettevõte Shell. See firma paneb oma kliendid CO2-neutraalse kütuse eest lisa maksma. Siiski on tõestatud, et sellest väidetavalt CO2-neutraalsel kütusest ei ole kliimamuutuste leevendamisel mingit kasu.

Mida sellised rohepesuskeemid tähendavad? See tähendab, et rikka inimese jaoks on oluline ainult aktsiahindade tõus. Siis saab ta veelgi rikkamaks.

Probleem peitub rikkuses



See just ongi meie aja suurim probleem. Need, kes põhjustavad inimtekkelisi kliimamuutusi, ei kasuta kriisi lahendamiseks oma rahalisi ressursse. Nad kasutavad neid ainult oma rikkuse suurendamiseks. Hea näide on Facebook: selle firma ökoloogiline jalajälg on paljude serverite tõttu väga suur. Firma ise teab seda. Aga samal ajal hoiavad nad makse kokku igalt poolt, kus vähegi saavad.

Aga mida teevad poliitikud? Enamasti tegutsevad nad alles siis, kui mõni lobist või valdkonna esindaja parasjagu neid toetab ja raha annab. See on ehk lobi teisisõnu seaduslik korruptsioon.

Ilmselgelt ei piisa sellest, kui kooliõpilased üle maailma „Fridays For Future“ lipu all meelt avaldavad. Nende suurim saavutus on see, et kliimamuutuste teema on saanud ühiskonnas aktuaalseks.

Tõenäoliselt ei tunne te kliimamuutuse tegelikku ulatust, küll aga saavad seda tundma teie lapsed ja eriti teie lapselapsed.

Tavalised inimesed peavad mõistma, et kui me praegu midagi ei tee, seisame varsti silmitsi pöördumatute tagajärgedega. Oleks vale öelda, et varsti me kõik sureme ja saabub maailma lõpp. Kuid tõsi on see, et kui loodusele tehakse korvamatut kahju, ootab meid sellel planeedil palju kannatusi ja surma. Ja siis ei kannata mitte ainult kuskil need kõige vaesemad, vaid ka teie, kes te seda loete.