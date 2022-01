„Päikseke! Me just läbisime esimese kontrollpunkti, kõik on hästi, üks rada teel on isegi lumest puhas! Poleks oodanud…”

Sellist keskmist mõõtu karu meenutav autojuht kuulab rahuloleval ilmel viimast informatsiooni. „Sain aru, päikseke, kõik läheb hästi.” Ta paneb toru ära ja ütleb, et praegu on olukord hea: eile oli suurem tulelöök, kuid üldiselt antakse mõned paugud regulaarselt pärast lõunat. Graafik on paigas. Võime rahus sõita.