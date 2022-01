JUHTKIRI | Eesti rahvusloom on nüüd ükssarvik

Tõsi, kuuest-seitsmest Eesti ükssarvikust rääkimine sisaldab veidi – aga ainult veidi! – sellele sektorile omast liialdamist, sest kõigi nende peakorter ei paikne Eestis ja osas on eestlane ainult üks mitmest kaasasutajast. Seega võib mitut neist firmadest ka mõni teine maa oma majandusedu väljenduseks pidada. Aga igal juhul on tegemist edulooga, mille mõju Eesti majandusele on laialdasem kui nende mõnekümne asutaja ja mõne tuhande töötaja jõukuse kasv.

Viis aastat tagasi oli vana kooli ettevõtjatel veel võimalik iduettevõtjatele nina peale visata, et nende reaalne panus Eesti majandusse on tagasihoidlik. Ei enam. Eesti ükssarvikutesse ja väiksematesse idufirmadesse investeeritud sajad miljonid eurod paistavad juba silma nii hoonetega linnapildis kui ka tööhõivega ning maksulaekumistega maksu- ja tolliameti statistikas.

Näiteks Bolt Technology OÜ tasus eelmises kvartalis 5,5 miljonit, Pipedrive 3,3 ja Veriff OÜ 1,5 miljonit eurot maksusid. Osa Eesti idufirmade edust teenib siin tehtud tegevuskulude ja investeeringute, töötajate kulutatud palga ning riigile makstud maksude kaudu kõigi meie hüvangut. On ka selgelt näha, et need edulood toodavad järjest uusi edulugusid – alguses oli Skype, mille müügist saadud raha ja seal omandatud kogemused said vundamendiks järgmiste Eesti idufirmade edule ja nii edasi.