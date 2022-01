KATKEND RAAMATUST | Kuidas Putin alustas Krimmi sõda. „Me ei saa seda territooriumi ja seal elavaid inimesi jätta natsionalistide teerulli alla”

Mõte Krimm tagasi võtta ei olnud spontaanne. Juba Bukaresti tippkohtumisel 2008. aastal rääkis Putin, et kui Ukraina astub NATOsse, riskib ta jääda ilma Krimmist ja maa idaosast. Mida edasi, seda sagedamini seda räägiti. Aja jooksul Putini igivana mantra „Tarvis on tegeleda Ukrainaga, muidu me kaotame ta“ muutus „Kui Ukraina läheb ära NATOsse, siis me võtame Krimmi ära“. Just Sevastopolis, „Vene kuulsuse linnas“, asub Musta mere laevastiku tähtsaim strateegiline baas, mida Venemaa oli Ukrainalt rentinud 1991. aastast saadik.

2010. aastal kirjutasid Dmitri Medvedev ja Viktor Janukovitš alla Harkovi lepingule: Venemaa alandas gaasi hinda (taganedes lepingust, tollest samast, mille eest Julia Tõmošenko istuma pandi) ning vastutasuks pikendas 25 aastaks Musta mere laevastiku rendilepingut, suurendades koos sellega Sevastopolis majutatud Vene sõjaväelaste arvu.

2013. aasta sügisel, kui Kiievis algas Maidan, said jutud teemal „Krimm on meie“ Kremlis, silovike ja patriootiliste ärimeeste seas igapäevaseks. Selle teema erilisteks pooldajateks olid Rosnefti juht Igor Setšin ja Venemaa Raudteede juht Vladimir Jakunin.