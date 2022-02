1. märts oli õudne päev. Vladimir Putin pöördus ametlikult föderatsiooninõukogu, Venemaa parlamendi ülemkoja poole, loa saamiseks kasutada relvajõude riigi piiride taga. Nii on konstitutsiooniga ette nähtud. See oli muidugi puhas formaalsus ja mitte kunagi varem polnud ükski Venemaa president seda teinud. Boriss Jeltsin ei küsinud parlamendilt, kui viis väed sisse Tšetšeeniasse ning Dmitri Medvedev ei saanud heakskiitu Vene tankide sisseviimiseks Gruusiasse. Kuid mõlemad kinnitasid, et need juhud ei olnud mingi sõda, vaid „terrorivastane operatsioon” või isegi „rahule sundimise operatsioon”. Putin pöördus sihilikult parlamendi poole – see žest ise pidi saama sümboolseks. Sellisel moel ähvardas ta maailma.