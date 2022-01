Margus Allikmaa: müüme kultuurist osa saamise pääsu nagu apelsine või pesupulbrit

1. veebruaril alustab Margus Allikmaa (60) tööd Eesti kultuurkapitali uue juhatajana. Kogenud tippjuht on olnud Draamateatri, Eesti Raadio ja Eesti rahvusringhäälingu eesotsas, töötanud kultuuriministeeriumi kantslerina ning Reformierakonna liikmena lühikest aega kultuuriministrina. 2018. aastast Vene Teatri direktor olnud Allikmaast oleks peaaegu saanud kultuurkapitali juht juba 2016. aastal. Toonase Eesti rahvusringhäälingu juhatuse esimehe töötasu oleks aga märgatavalt vähenenud ja seetõttu ei jõutudki kokkuleppele.

Olete varemgi Eesti kultuurkapitali juhatajaks kandideerinud, nüüd osutusite lõpuks valituks. Miks on see ametikoht teile nii oluline?



Tõepoolest, mulle teadaolevalt võitsin konkursi ka eelmisel korral, aga siis jäi see hilisemas lepingu läbirääkimise faasis kahjuks pooleli. Olen olnud teatrikunsti sihtkapitali liige ja üldse kultuurkapitaliga elus palju kokku puutunud. Kui olin 1990-ndate algul Draamateatri direktor, tormasid minu tuppa õhetavate põskede ja põlevate silmadega Juhan Viiding ning Tõnis Rätsep, kes teatasid, et kultuurkapital tuleb taastada. Tagantjärele teame, et nemad, eriti Tõnis Rätsep, olidki suured kultuurkapitali taasasutamise eestvedajad.