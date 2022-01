Getter-Agnes Aareleid: olen kõrgharitud noor naine, kes toetab sotside juhina Lauri Läänemetsa

Ma ei ole tipp-poliitik, -juht ega -ekspert, vaid tavaline või ehk keskmisest aktiivsem erakonna liige. Nimesid nimetamata on mulle öeldud, et kes ma selline üldse olen, et arvamust avaldan.