ÜLEVAADE | Ukraina pole teemaks. Putin räägib kodupublikule hokimängijatest ja õnnitleb koolilapsi

“Venemaa ei taha sõda, kuid me ei luba ka oma huvide eiramist. Meie president ütles, et kui katsed läbirääkimisi pidada peaksid ebaõnnestuma, saabub ka meiepoolne vastus. Ent missugune see vastus olema saab, on veel vara öelda,” teatas Vene välisminister Sergei Lavrov reede pärastlõunal.

Kremli seisukoht pole muutunud ning retoorika on jätkuvalt sama. Märgiline on hoopis, et sel korral oli tegemist Venemaa presidendi enese sõnadega.

Putin on pikalt vältinud nii Ukraina kui ka USA ja NATO teemadel igasuguseid isiklikke sõnavõtte, samal ajal kui näiteks

...Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka teatas reedel, et kui Balti riigid alustavad sõda Valgevene vastu, on see nende lõpp.

...Venemaa julgeolekunõukogu esimene asetäitja Dmitri Medvedev ütles, et Venemaal on kadunud piirid, millest taganeda ning selja taga on vaid Moskva.