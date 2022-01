Aleksei Turovski: suur valitseja. Tiiger on üliohtlik loom, ent siiski looduse kaitsja

Tiiger (Panthera tigris) on kaslaste sugukonna suurim liik, kusjuures sugukond ei ole imetajate klassi kontekstis sugugi väike: 40 liiki (mõne felinoloogi arvestuse järgi ka 43). Kaslaste sugukond, mis koosneb vähemalt 14 perekonnast, olles seega üsna mitmekesine, jaotatakse kahte suurvormi: päriskaslased, vahel nimetatuna väikekaslasteks, kel on vertikaalne silmapupill ja kes suudavad nurruda, ning suurkaslased (peamiselt perekond Panthera), kellel on ümar silm ja kes ei nurru, aga suudavad see-eest möirata.

Tiigri möire kõlab kui kuiv ja järsk kõuemürin. Kujutage ette hiiglast, kes võtab kätte suure purje ja rebib selle siis ühe liigutusega pooleks – selline on tiigri möire.