FOTOD | Põlvas selgusid Muuseumirottide võitjad

„Rõõm on näha, kuivõrd palju eriilmelisi ja põnevaid elamusi pakkuvaid muuseume Eestis on. Võime olla tõeliselt uhked enda muuseumide üle, kelle teemade ja programmide ring on uskumatult lai. Seega on muuseumide aastaauhindade konkursil juba nominentide hulka valituks osutumine märkimisväärne saavutus – Eesti on teatavasti väga muuseumirohke riik ning konkurents seega tihe,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik. „Sügav kummardus ja aitäh kõigile, kes hoiavad meie kultuuripärandit ning kujundavad ja panustavad meie muuseumimaastikku, mis meid aina uuesti üllatab ning avastamisrõõmu pakub,“ lisas ta.