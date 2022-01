JUHTKIRI | Kui haiglakoormus ei kasva, võib leevendada

Ent Keskerakonnal on oma koalitsioonipartnerile nüüdseks juba palju hoogsamaid avamisettepanekuid: kaotada 7. veebruarist COVID-i-tõendi nõue üldse ja jätkata kõigi piirangute leevendamist. See tähendab, et päevakorrast on maas kiirtestivariant, mida Keskerakond vahepeal propageeris. Ja õige ka, sest eelmisel nädalal kiirtestimise, PCR-proovide ja koroonatõendi küsimuses meedias käinud diskussioonist sai selgeks, et võiks teha suurema sammu ja tõendist hoopiski loobuda. Nakatumist, nagu igapäevastest näitajatest näha, see ei peata. Haiglavõrku oma koroonaga koormavad inimesed (valdavalt vanemaealised ja koduse eluviisiga) pole aga enamasti need, kelle tõendeid kõikjal kontrollitakse (pigem valdavalt nooremate ja aktiivsete omi).