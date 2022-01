Eelmisel aastal tehti pandipakendite tagastamises uus rekord

Eelmisel aastal tagastasid Eesti inimesed 293 miljonit ühekordse kasutusega pandipakendit. See on suurim kogus, mille on tarbijad Eesti pandisüsteemi 16-aastase ajaloo jooksul tagastanud.