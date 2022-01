Tudengilinnas Tartus tarvitatakse rohkem narkootikume kui Narvas ning juuakse ja suitsetatakse rohkem kui Tallinnas

Tervise arengu instituut (TAI) otsis eelmisel aastal Tartus ja Narvas kogutud reoveest Eesti kõige levinumate narkootikumide jälgi. Perioodi 7.−13.9.2021 reoveest leiti, et Tartus tarvitatakse narkootikume rohkem kui Narvas. Ainuke uimasti, mida Narvas rohkem tarvitati, oli kanep.

Mõlema linna puhul olid uuritavad ained samad, mille jälgi otsiti ka 2020. aasta sügisel Tallinnast ja Pärnust kogutud reoveest. Tulemused ei pruugi siiski täiesti võrreldavad olla, sest 2020. aasta sügisel kehtisid ööelule piirangud, kuid 2021. aasta sügisel pääses ööelu nautima koroonapassiga.

Kuid juba 2020. aastal leitud narkootikumide kogus olid analüütikutele jahmatav, eriti just koroonapiiranguid arvesse võttes. „Tallinn on illegaalsete ainete lipulaev,” ütles TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo. „See oli väga kurb, et isegi piirangute ajal, 2020. aasta sügisel olid Tallinnas sellised näidud.”