JUHTKIRI | Eesti käitus Valgevene asjus reeturina

Nüüd on Eesti Päevalehe uurimistöö tulemusena tulnud välja, et Valgevene-vastaste sanktsioonide auke on edukalt ära kasutanud ka Eesti. Täpsemalt Eestile kuuluv riigiettevõte Operail, mis veab kaubakoodidega trikitades välja Valgevene teist suurt rahaallikat: naftat.

Eesti riigi selline kahepalgelisus on jahmatav. Muidugi võib alati näidata näpuga Euroopa Liidu sanktsioonide nõrkusele, ent Eesti võlgneb oma turvalisuse suurel määral just rahvusvahelise õiguse toimimisele. Seda ise õõnestades saeme oma iseseisvuse oksa.

Paljud meie poliitikud on kritiseerinud Saksamaad, kes lõhub Ukraina asjus lääneriikide ühtsust. Meie korrespondendid võivad kinnitada, et ukrainlased võtavad Saksamaa samme, nagu 5000 kiivri saatmist relvade asemel, üsna üheselt solvanguna. Kuhu paigutume siin meie? Kas ütleme lihtsalt „Vabandust, tahtsime ühtsusest rääkides ja teisi alt vedades veidi raha teenida”?

Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid ütles, et Eesti Valgevene võimude abistamine on nagu anekdoot. Tegelikkus on hullem. See on tragöödia Eesti tõsiseltvõetavusele.