Jaak Aab: haridusminister ei käinud väikeste maagümnaasiumite sulgemise plaaniga valitsuses

Haridusministeerium pakub omavalitsustele „koolivõrgu korrastamiseks” lisaraha, mis tähendab tegelikult gümnaasiumiastmete sulgemise taganttõukamist. Fookusse võeti need koolid, mille gümnaasiumiastmes on alla saja õpilase, seega on löögi all just maakoolid. Riigihalduse minister Jaak Aab nendib, et see plaan ei toeta maaelu, kuid keegi ei sunni kohalikke omavalitsusi kooliastmeid sulgema.

Haridusministeerium teatas jaanuari keskel, et pakub omavalitsustele raha gümnaasiumiastme sulgemise eest. Ometi polnud analüüsitud, kuidas see samm kohalikku elu mõjutab. Küsin seda teilt: kuidas kooliastme sulgemine ühele maakohale mõjub?

Ma arvan, et see on väheke võimendatud, raha anti ju koolivõrgu ülevaatamiseks. Kui analüüsi tulemusel leitakse, et gümnaasium ei saa hakkama, siis tuleb koolivõrk ümber kujundada.

