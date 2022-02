Ettevõtja Urmas Sõõrumaa (60) elus on käes eriline aeg. Järjekordne kooselu on lõppenud ja kuues lapselaps tulemas, ent hinges ei tunne Sõõrumaa end päevagi vanemana kui 40. Rotermanni kvartalis ringi vaadates hõiskab süda rõõmust ja rahulolust: kõik on energeetiliselt üle mõõdetud ja paika pandud. Mitte iga ettevõtja ei saa uhkustada, et tema nimega seostub terve suur kvartal, võiks isegi öelda linnaosa. Patarei merekindluse taastamiseks riik küll raha ei andnud, aga ongi hea, muidu oleks äkki läinud nagu Hillar Tederiga. Esimene küsimus on aga Sõõrumaale kui Eesti olümpiakomitee esimehele.

Mitu medalit Eesti olümpialt toob?



Paari nädala taguse info järgi tuleb üks kuldmedal. Tean päeva ka, millal see tuleb.