Lennuk-tüüpi droonid, mobiilsed seireseadmed, ballistilise kaitsega sõidukid. Siseturvalisus saab juurde 32 miljonit eurot

Kogu möödunud aasta tähendas politsei- ja piirivalevametile (PPA) piltlikult öeldes pidevat kriisi. Koroona raputas kõiki, kuid Eestit puudutas ka Leedu, Läti ja Poola migratsioonikriis, mille põhjustas Valgevene piiril toimunu.

Eesti teab, mis on hulgaline sisseränne. Me pole küll pidanud sellega piiril kokku puutuma, kuid PPA ametnikud on käinud Lõuna-Euroopa riikides partnereid aitamas. Kuid seekord Leedus, Poolas ja Lätis toimunu erines piirivalvejuhi Egert Belitševi sõnul eelmistest sündmustest tohutult.

„Esiteks olid seal taga väga selgelt näha ühe meie naaberriigi kõrvad,” viitas Belitšev. Ta märkis, et eks selliseid ilminguid ole varemgi nähtud, näiteks on Türgi ja Kreeka suhted võrdlemisi sarnased. „Türgi pressis ju samuti Euroopa Liidult välja eri asju, võimaldades massilist sisserännet, aga Türgi ei toonud neid inimesi ise sisse. Need inimesed tulid Türki põgenikena. Nüüd aga transporditi inimesi Valgevenesse, et nad läheksid Euroopasse. See oli täiesti uus suundumus.”