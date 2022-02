ARVUSTUS | Almadóvari „Kõik minu emast“ on õnnestunud teatrilavastus Euroopa tühermaal Tartus

Lavastuse „Kõik minu emast” etendus Vanemuise teatri väikeses majas algab märkamatult. Publik sahistab saalis ja eesriie pole veel avanenud, kuid etendus juba käib, sest tragikoomiliste sündmuste ahela initsiaator, peagi dramaatiliselt hukkuv nooruk Esteban on laval ja mängib õnnist klaveripala. Õhus on ootusärevust, sest peagi ilmuvad lavale näitlejannad, nunnad, prostituudid ja transsoolised. Teatripublik ei tea, mida oodata. Paljud on näinud Almodóvari samanimelist 1999. aastal valminud ja rohkete auhindadega pärjatud filmi, kuid on neidki, kes ei tea Almodóvari värvikirevast loomingust midagi. Sagedase teatriskäijana viibis saalis ka minu ema, kes ei ole näinud ühtegi Almodóvari filmi.