Kaarel Oja: rahvas peab uuesti harjuma kinos ja muuseumis käima

Kaarel Oja (36) on teist kuud ametis Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapeana. Oja ametisse nimetamise ajal rõõmustasid kultuuriinimesed, et ometi kord on sel töökohal oma ala asjatundja – keegi, kelle kokkupuude kultuuriga ei piirdu kerge teoreetilise huvi ja mõne teatriskäiguga.

Teatris käib Oja muidugi meelsasti, aga lubab, et eelistama seda valdkonda ei hakka – pigem vastupidi. Mis sest, et abikaasa Ursula Ratasepp-Oja, vend Pääru Oja ja isa Tõnu Oja on näitlejad ning onu Rein Oja töötab Draamateatri juhina. Kaarel on tegutsenud nii NO99 kui ka Telliskivi loomelinnaku tegevjuhina. Ta on kuulunud kultuurkapitali nõukogusse ja on 2017. aastast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

„See on probleem: võrreldes koroonaeelse ajaga on nende inimeste arv, kellel side kultuuriväljaga sisuliselt puudub, kasvanud. Statistikaameti andmetel pole umbes 25% inimesi viimasel aastal käinud teatrietendusel, kontserdil, kinos, muuseumis ega raamatukogus. Me ei saa seda endale lubada, neile tuleb uusi võimalusi luua, mis nad tagasi tooksid.” Sellega seostuvad Oja sõnul ka vaimse tervise teemad, millest aina kõvema häälega räägitakse, aga mis pakitakse ikka veel lubamatult mõnda nurka.