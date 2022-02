Nüüd siis Prosecco-pidu? Johnsoni lõputu skandaali kohta tuleb nähtavale üha uusi detaile

Alles äsja paistis, et Briti peaminister Boris Johnson saab natuke aega rahulikumalt hingata, kui jätta kõrvale pisiasi, et tema tegevust uurib nüüd politsei. Mitu nädalat peaministri büroos ja residentsis keeluajal toimunud pidusid uurinud riigiametnik Sue Gray sai esmaspäevaks lõpuks aruande valmis. Ent selle täismahus avaldamine lükati edasi, sest eelmisel nädalal alustas Gray kogutud materjali põhjal uurimist ka politsei. See võtab tõenäoliselt veel mitu kuud, andes Johnsonile lootust, et parteikaaslased ei ürita teda senikaua kukutada.