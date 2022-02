Euroopa Komisjon otsustas täna, et tuumaenergia ja maagaas lisatakse Euroopa Liidu taksonoomiasse, mis tähendab, et teatud tingimustel on investeeringud nendesse kütustesse jätkusuutlikud.

Brüsseli ettepanek on varasemalt pälvinud investoritelt, liikmesriikidelt ja keskkonnaorganisatsioonidelt teravat kriitikat, kirjutas Eesti Päevaleht jaanuari lõpus.